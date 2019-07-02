02 июля 2019 года

Аукцион на понижение определил обладателей инвестквот

Росрыболовство сообщило об итогах очередного аукциона на понижение, проведенного в рамках программы инвестиционных квот. Торги состоялись по результатам третьей заявочной кампании.

На аукционе распределены доли квот трески и пикши под строительство рыбоперерабатывающих предприятий и судов для Северного бассейна, а также минтая и сельди под строительство судов для Дальневосточного бассейна.

В торгах участвовало пять компаний, планирующих строительство заводов по переработке трески и пикши на Северном бассейне: АТФ, «Кедр Плюс», «Парк», «Причал-Л» и «Мурман-Карго»; две компании: РК «Вирма» «Дефа фишинг» - с проектами по строительству судов для вылова трески и пикши на Северном бассейне, 8 компаний: «Русский монарх» - два проекта, «Нордеко», «Приморский муссон», РК им. В.И. Ленина, «Акрос», «Блаф», «Сахалин Лизинг Флот», «Ролиз», с проектами по строительству судов для добычи минтая и сельди на Дальнем Востоке.

В процессе аукциона от участия отказались «Мурман-Карго» и «Дефа фишинг», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Таким образом, по итогам торгов определены доли инвестиционных квот под строительство 4 рыбоперерабатывающих заводов и ярусолова для Северного бассейна, 9 судов для Дальнего Востока. Объем дополнительных инвестиций оценивается более чем в 56 млрд рублей.

Fishnews