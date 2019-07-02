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Главный специалист института «Гидропроект» Александр ИВАНОВ демонстрирует модели искусственных рифов. Фото пресс-службы Богучанской ГЭС

Обитателей Ангары берегут от турбин ГЭС

На Богучанской гидроэлектростанции для защиты рыбы используют генераторы искусственного течения и искусственные рифы. На предприятии уверяют, что эти технологии также создают благоприятные условия для аквакультуры.

Участники группы мониторинга рыбоохранных мероприятий Богучанской ГЭС проверили работу оборудования и состояние искусственных сооружений на дне водохранилища.

Рыбозащитный комплекс был разработан специалистами института «Гидропроект». Комплекс состоит из двух основных элементов. Специальные струегенераторы, установленные на бетонной плотине, создают искусственное течение. Оно перенаправляет рыбу от водозаборов ГЭС в безопасное рифовое место на каменно-набросной плотине. Кроме того, на удаленных от водозаборов участках водохранилища созданы высокопродуктивные биотопы-оазисы оседлого обитания ихтиофауны. Эти места отвлекают рыб от продолжительных путешествий к источнику опасности, рассказали Fishnews в пресс-центре гидроэлектростанции.

«В стоковом течении планктон движется в сторону ГЭС, за ним – планктофаги (виды, питающиеся планктоном), за ними – хищники. Риф служит не только субстратом для размножения кормовой базы, но и позволяет закрепить хищников на удалении от плотины. Используя риф в качестве охотничьей засады, они выстраивают биологический барьер – не пропускают планктофагов вниз по течению и всю зиму питаются ими. Таким образом хищники не только предупреждают подход планктофагов к ГЭС, но и перерабатывают их менее ценную биомассу в свою более ценную», - рассказал главный специалист «Гидропроекта», доктор технических наук Александр Иванов.

Помимо основной природоохранной функции рифовые комплексы позволяют создать в водохранилище благоприятные условия для развития пастбищной аквакультуры, отметили в пресс-центре.

Богучанская ГЭС расположена на реке Ангара у города Кодинска в Красноярском крае. Входит в Ангарский каскад ГЭС, являясь его четвертой, нижней ступенью. Строительство было начато в 1974 г., однако первые агрегаты ввели в строй только в 2012 г. На полную мощность гидроэлектростанция заработала в 2015 г. после сдачи в эксплуатацию последнего, девятого, агрегата и наполнения водохранилища до проектной отметки.

Fishnews

  • Главный специалист института «Гидропроект» Александр ИВАНОВ демонстрирует модели искусственных рифов. Фото пресс-службы Богучанской ГЭС
  • Строительство Богучанской ГЭС, 2014 г. Фото Сайга20К («Википедия»)
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