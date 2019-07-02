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Река Томь (приток Оби) вблизи города Северска. Фото Артема Полоза («Википедия»)

Томским рыбопереработчикам помогут из бюджета

В Томской области планируют финансово стимулировать открытие новых рыбоперерабатывающих заводов. Предполагается субсидировать до 80% стоимости оборудования для предприятий.

Конкурсная комиссия по субсидированию была создана в конце июня при региональном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно утвержденному порядку предоставления субсидий, обязательным условием станет софинансирование со стороны предпринимателя не менее 20% расходов. Бюджетные средства будут выделять на приобретение нового технологического и промышленного холодильного оборудования, включая расходы на доставку, монтаж и пусконаладочные работы.

В департаменте сочтут субсидирование эффективным, если новое производство будет введено в эксплуатацию в течение года, а на каждый 1 млн рублей бюджетных средств будет создано не менее 1 рабочего места. Критериями результативности станут также ежегодное увеличение объема производства в течение 3 лет, обеспечение указанной в заявке доли местного сырья (речной и озерной рыбы) и ежегодное увеличение поступлений налогов и сборов в региональный бюджет в течение 3 лет.

По информации департамента, Томская область – один из самых обеспеченных внутренними пресноводными водоемами регионов Западной Сибири. В области находится более 70% нерестилищ сиговых и осетровых видов рыб и 30% осетровых зимовальных ям всего Обского бассейна. Исходя из промысловых запасов средней Оби и мощной пойменной системы, здесь можно без ущерба добывать около 6 тыс. тонн водных биоресурсов в год, отмечают в департаменте.

Fishnews

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