04 июля 2019 года

Рыбаки закрыли первое полугодие с небольшим минусом

По состоянию на 3 июля общий вылов российских рыбопромышленных организаций составил 2,39 млн тонн. Несмотря на хорошие показатели по большинству основных путин, это на 0,6% меньше, чем год назад.

В Росрыболовстве отмечают отставание от графика 2018 г., когда вылов впервые за последние 25 лет превысил 5 млн тонн, но считают, что ключевым будет именно второе полугодие.

«Итоги годового вылова будут зависеть от результатов основных путин во втором полугодии. Это прежде всего промысел лососей и пелагических объектов (сардина-иваси, скумбрия и сайра), а также сезон «Б» добычи минтая и тихоокеанской сельди (осенне-зимний период)», - сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По оперативным данным, в Дальневосточном бассейне суммарный вылов вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,67 млн тонн. На промысле минтая рыбаки взяли уже 1,2 млн тонн (на 62 тыс. тонн больше, чем в 2018 г.), на промысле трески – 97,5 тыс. тонн (+27 тыс. тонн). Тихоокеанской сельди добыто 115,7 тыс. тонн, что на 3,44 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

Снижение запасов основных объектов промысла в Северном бассейне - главная причина отставания от графика 2018 г. За первое полугодие вылов предприятий на 25% уступает прошлогоднему и составляет 275,6 тыс. тонн. На промысле трески освоено 202 тыс. тонн (-16,8 тыс. тонн), пикши - 30,1 тыс. тонн (-17,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне объемы добычи выросли на 9% по сравнению с прошлым годом и составили 56,1 тыс. тонн. Вылов шпрота достиг 34,7 тыс. тонн (+3,8 тыс. тонн). Радуют и уловы балтийской сельди - 16,5 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн).

Общий вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне - 36 тыс. тонн - почти на четверть (24%) выше, чем на аналогичную дату прошлого года. На счету рыбаков 16,8 тыс. тонн (+4 тыс. тонн) крупного и мелкого частика и 13,7 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн) пресноводной рыбы.

В Азово-Черноморском бассейне ситуация на промысле пока хуже прошлогодней. Общий вылов составил 36 тыс. тонн, что на 10% ниже уровня 2018 г. Отставание наблюдается и по хамсе - 17,7 тыс. тонн (-4 тыс. тонн) и по шпроту – 5,7 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн).

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские предприятия освоили 114,4 тыс. тонн, что на 46% выше уровня прошлого года. В зонах иностранных государств добыто еще 190,3 тыс. тонн - на 15% меньше, чем год назад.

Fishnews