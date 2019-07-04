04 июля 2019 года

Дальнему Востоку обещают инвестиционную стратегию

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций разработает единую инвестиционную стратегию для всех дальневосточных регионов. Представить ее организация планирует на Восточном экономическом форуме в сентябре.

«Недавно мы утвердили в Минвостокразвития России стратегию нашего агентства до 2025 года. Сейчас документ находится на согласовании в Правительстве РФ. Документ учитывает не только проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, но и предложения по экономическому развитию Арктической зоны РФ. Стратегия АНО «АПИ» станет частью общей стратегии для всего Дальнего Востока», - рассказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

По его словам, проанализированы ключевые тренды развития по отраслям, инвестиционный потенциал отраслей и регионов. «На основании этого анализа сформирован и приоритезирован перечень 14 отраслей и типов инвестиционных проектов», – уточнил руководитель агентства.

Для создания кластеров рассматриваются 8 отраслей: нефтегазохимия, горнорудная промышленность, лесная отрасль, рыболовство, аквакультура, сельское хозяйство и пищевая промышленность. «В качестве одного из приоритетных направлений мы будем осуществлять привлечение инвестиций в развитие промышленности в ДФО, включая создание новых и модернизацию существующих промышленных предприятий», - заявил Леонид Петухов.

В настоящее время агентство помогает актуализировать инвестиционную стратегию каждого дальневосточного региона, сообщили Fishnews в пресс-службе АПИ.

В целом агентство планирует выработать единую инвестиционную стратегию. Сделать это предполагается до конца августа. Затем агентство рассчитывает презентовать стратегию на Восточном экономическом форуме. ВЭФ, напомним, пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 г. по распоряжению правительства. В качестве целей были заявлены приток инвесторов в ДФО и развитие поставок дальневосточных предприятий на рынки стран АТР.

Fishnews