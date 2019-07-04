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На ВЭФ-2019 во Владивостоке (на фото) представят единую инвестиционную стратегию для всех дальневосточных регионов

Дальнему Востоку обещают инвестиционную стратегию

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций разработает единую инвестиционную стратегию для всех дальневосточных регионов. Представить ее организация планирует на Восточном экономическом форуме в сентябре.

«Недавно мы утвердили в Минвостокразвития России стратегию нашего агентства до 2025 года. Сейчас документ находится на согласовании в Правительстве РФ. Документ учитывает не только проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, но и предложения по экономическому развитию Арктической зоны РФ. Стратегия АНО «АПИ» станет частью общей стратегии для всего Дальнего Востока», - рассказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

По его словам, проанализированы ключевые тренды развития по отраслям, инвестиционный потенциал отраслей и регионов. «На основании этого анализа сформирован и приоритезирован перечень 14 отраслей и типов инвестиционных проектов», – уточнил руководитель агентства.

Для создания кластеров рассматриваются 8 отраслей: нефтегазохимия, горнорудная промышленность, лесная отрасль, рыболовство, аквакультура, сельское хозяйство и пищевая промышленность. «В качестве одного из приоритетных направлений мы будем осуществлять привлечение инвестиций в развитие промышленности в ДФО, включая создание новых и модернизацию существующих промышленных предприятий», - заявил Леонид Петухов.

В настоящее время агентство помогает актуализировать инвестиционную стратегию каждого дальневосточного региона, сообщили Fishnews в пресс-службе АПИ.

В целом агентство планирует выработать единую инвестиционную стратегию. Сделать это предполагается до конца августа. Затем агентство рассчитывает презентовать стратегию на Восточном экономическом форуме. ВЭФ, напомним, пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 г. по распоряжению правительства. В качестве целей были заявлены приток инвесторов в ДФО и развитие поставок дальневосточных предприятий на рынки стран АТР.

Fishnews

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