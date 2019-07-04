04 июля 2019 года

Водохранилища Саратовской области хотят задействовать в рыбоводстве

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на торги 13 рыбоводных участков в Саратовской области. Объекты для выращивания аквафермеры выберут сами.

Распределение РВУ предполагается провести в Саратове в два этапа. На 1 августа назначен конкурс на два участка, сообщает корреспондент Fishnews. Разыграют РВУ, находящиеся на речных водохранилищах в Калининском и Краснокутском муниципальных районах. Площадь участков - 14 га и 25 га соответственно. Водоемы предоставляются под пастбищную аквакультуру на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки на участие принимаются непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов 1 августа. Критериями оценки заявок станут наличие успешного опыта аквакультуры, запланированный объем выращивания водных биоресурсов на распределяемом участке, а также размер оплаты за лот.

7 августа пройдет аукцион на остальные 11 РВУ. Они также расположены на речных водохранилищах – в Энгельсском, Советском, Калининском, Ртищевском муниципальных районах и городе Саратове. Площадь участков – от 50 кв. м до 46 га. РВУ предоставляются на 25 лет под пастбищную аквакультуру на условиях совместного водопользования. Заявки принимаются до 31 июля. Стартовая цена лотов – от 44 рублей до 350 тыс. рублей.

Fishnews