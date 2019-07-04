04 июля 2019 года

Морскую свинью пытаются спасти от исчезновения

ЮНЕСКО хочет защитить от полного вымирания калифорнийскую морскую свинью. Для этого организация внесла в список объектов Всемирного наследия острова и охраняемые природные территории в районе Калифорнийского залива.

Соответствующее решение приняли члены комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии, проходящей в Баку, сообщили Fishnews в службе новостей ООН. Отмечается, что для защиты популяции Мексика создала охраняемое убежище для выживших особей, а также поощряет альтернативные методы рыболовства вместо угрожающих мормлекам жаберных сетей. Несмотря на эти усилия, сейчас осталось всего около десяти особей калифорнийской морской свиньи, хотя еще в 2005 г. их было почти 300.

Внесенный в список Всемирного наследия в 2005 г. объект «Острова и охраняемые природные территории в районе Калифорнийского залива» насчитывает 244 острова, островка и отрезка побережья этого залива на северо-западе Мексики. Морские свиньи (Phocoenidae) — семейство морских млекопитающих подотряда зубатых китов. Ранее причислялись к семейству дельфиновых.

Fishnews