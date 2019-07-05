05 июля 2019 года

Китаю интересна рыбная отрасль Восточного Тимора

Китайская сторона пообещала министру рыболовства Восточного Тимора инвестиции и сотрудничество в развитии рыбопереработки.

Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь заявил министру сельского хозяйства и рыболовства Восточного Тимора Хоакиму Мартинсу, что Китай намерен продолжать помогать островному государству в строительстве морозильных мощностей и рыбоперерабатывающих производств. Китайские компании стремятся расширить свою деятельность в этой стране, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию портала SeafoodSource.

Восточный Тимор расположен между Индонезией и Северной Австралией. Страна входит в число азиатских государств с низким уровнем дохода. В соответствии с Национальной стратегией по развитию аквакультуры власти Восточного Тимора намерены нарастить производство тиляпии до 12 тыс. тонн в год к 2030 г. Предполагается, что это позволит повысить потребление рыбы с нынешних 6,1 кг на душу населения до 15 кг.

Fishnews