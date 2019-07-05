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В честь Дня рыбака в Санкт-Петербурге пройдет городской праздник-фестиваль русской рыбы. Фото пресс-службы оргкомитета

Форум и выставка завершатся фестивалем русской рыбы

В Санкт-Петербурге с размахом отметят День рыбака. Праздничный фестиваль 13 и 14 июля станет своего рода финалом мероприятий Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Фестиваль, посвященный Дню рыбака, пройдет 13 и 14 июля в Приморском парке Победы. Городским праздником завершатся главные события российской рыбной отрасли - III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Как сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятия, жители и гости Северной столицы станут свидетелями грандиозного кулинарного шоу - на огромных вертелах и в коптильне приготовят свежевыловленного лосося, доставленного прямо с Камчатки. А в котле объемом 1200 литров повара сварят дальневосточную уху по уникальному рецепту.

Мастерство приготовления рыбы на гриле продемонстрируют участники чемпионата по рыбному барбекю. Двенадцать команд поваров-любителей будут соревноваться в умении создавать кулинарные шедевры из морепродуктов.

Советы, как правильно выбирать, хранить и готовить различные виды рыбы, дадут шеф-повара ведущих рыбных ресторанов Санкт-Петербурга. На фестивале они проведут мастер-классы и поделятся авторскими рецептами блюд из рыбы и морепродуктов. По традиции праздник будет сопровождаться ярмаркой, посетители которой смогут приобрести по доступным ценам рыбную продукцию от российских производителей. А развлекательную программу для гостей фестиваля обеспечат выступления творческих коллективов.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 10-12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в экспозиции примет участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9 тыс. человек.

Fishnews

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