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Россия планирует заключить с Узбекистаном соглашение о сотрудничестве в рыболовстве. Фото пресс-службы Минсельхоза РФ

У России прибавится партнеров в рыбном хозяйстве

Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве в области рыболовства с Узбекистаном. Взаимодействовать планируется по нескольким направлениям.

Проект одобрен распоряжением от 3 июля 2019 г. № 1434, сообщает корреспондент Fishnews. Провести переговоры с зарубежными коллегами и подписать соглашение от имени российского правительства поручено Росрыболовству. При этом в проект могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.

В распоряжении отмечено, что представленный Минсельхозом РФ проект согласован с МИД России и другими заинтересованными федеральными ведомствами и предварительно проработан с узбекистанской стороной.

Планируется, что стороны будут развивать сотрудничество по проведению исследований в сфере рыболовства, разработке и реализации научно-технических программ; совместными усилиями развивать аквакультуру, взаимодействовать в подготовке кадров для рыбной отрасли. Проект соглашения предусматривает и сотрудничество в развитии технологии добычи и переработки водных биоресурсов, совместное развитие видов производственной деятельности, сопутствующих рыболовству. Предполагается объединить усилия в привлечении инвестиций для реконструкции старых и строительстве новых рыбоводных и рыбодобывающих предприятий, предприятий по переработке рыбы.

Для реализации соглашения будет создана смешанная комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Предполагается, что договор вступит в силу со дня подписания. Соглашение заключено на пять лет. При этом оно будет автоматически пролонгироваться, если за шесть месяцев до окончания пятилетнего периода одна из сторон официально не уведомит другую сторону о намерении действие договора.

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