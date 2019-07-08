08 июля 2019 года

Рыбоводные заводы перевыполнили годовой план

В 2018 г. рыбоводные предприятия в составе Главрыбвода выпустили в водоемы более 8,5 млрд штук молоди рыб, что на 14% выше установленных государством плановых показателей.

Главрыбвод отчитался о перевыполнении в 2018 г. государственного задания по воспроизводству водных биоресурсов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, подведомственные предприятия осуществили выпуск более 8,5 млрд штук молоди рыб, что на 14% выше планового показателя. По осетровым видам план также выполнен почти на 130% - выпущено около 44,5 млн штук молоди.

В прошлом году вырос и объем привлеченных Главрыбводом финансовых средств для реализации компенсационных мероприятий. Эти мероприятия обязаны выполнять компании, которые наносят ущерб водным биологическим ресурсам в результате своей хозяйственной деятельности. Общая сумма привлеченных средств оказалась сопоставима с объемом финансирования по госзаданию. Это беспрецедентный результат за всю историю проведения компенсационных мероприятий, подчеркнули в федеральном агентстве.

Fishnews