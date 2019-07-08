08 июля 2019 года

Браконьерскую переработку нашли на Камчатке

Правоохранители ликвидировали в Соболевском районе Камчатского края браконьерский цех. В холодильной установке нашли крабовую продукцию, лосось, голову и лапы медведя.

Нелегальное производство обнаружили в ходе совместной работы Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, управление МВД и погрануправление в поселке Крутогоровский. В самодельной холодильной установке найдено три центнера варено-мороженого мяса краба, 122 кг вареных конечностей краба, 14 экземпляров чавычи. Там же хранились голова и лапы медведя весом 16,5 кг. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ и ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ (незаконная добыча водных биоресурсов и нарушение ветеринарно-санитарных правил).

Кроме того, в акватории реки Крутогорова правоохранители задержали двух граждан: в их лодке найдено более 174 кг конечностей краба. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Продолжается и работа на дорогах. Совместно с сотрудниками ГИБДД на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково инспекторы остановили грузовик. В нем перевозилось 16,8 тонны минтая без ветеринарно-сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе.

Fishnews