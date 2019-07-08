08 июля 2019 года

Агрессивного браконьера ждет скамья подсудимых

Жителя Пермского края будут судить за применение насилия к сотруднику Росрыболовства. Горожанин был застигнут при ловле рыбы в запрещенном месте.

Инцидент произошел 3 марта 2019 г. на берегу водосбросного канала Пермской ГРЭС в городе Добрянка. Житель этого города отказался выполнить требование сотрудника Росрыболовства о прекращении рыбалки. Вместо этого нарушитель ударил кулаком представителя власти в грудь, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

В настоящее время следствие закончено, уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Fishnews