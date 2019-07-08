08 июля 2019 года

Хабаровские судостроители рассчитывают на краболовов

Амурский судостроительный завод может получить заказ на строительство 18 краболовов – такие данные приводят власти Хабаровского края со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

«По схеме примерно договорились. Сейчас осталось поставить точку по вопросу, какой проект захотят наши основные заказчики видеть в качестве базового. Здесь на заводе планируется строить не менее пяти единиц, что очень сильно поддержит и корпусное производство, и все основные переделы, которые есть на данный момент», - сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации.

Компанию-заказчика пока не называют, рассказали Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Он также напомнил, что для поддержки Амурского судостроительного завода ранее было принято решение о докапитализации, что также должно улучшить финансовую ситуацию на предприятии.

В сообщении приводятся слова Алексея Рахманова о том, что завод обеспечен заказами на четыре года вперед – до 2023 г.

Fishnews