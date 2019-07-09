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Нерестовый ход лосося на Камчатке

Лососей Камчатки защитят от перелова

В Камчатском крае приостановят или закроют до конца путины промысел лосося в ряде районов. Такие решения приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб для защиты ресурса.

На заседании 8 июля о недостаточном пропуске производителей нерки и чавычи в бассейне реки Камчатка рассказала руководитель Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Нина Шпигальская. После обсуждения комиссия ввела запрет с 11 июля (включительно) по 31 июля (включительно) на промышленный и традиционный вылов лососей на речных рыбопромысловых участках в бассейне реки Камчатка. Исключение сделали для КМНС Мильковского района, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, согласно протоколу заседания, будет запрещена добыча красной рыбы с 11 по 15 июля на рыбопромысловых участках в Камчатском заливе.

Также по рекомендации КамчатНИРО в связи с началом массового хода нерки и необходимостью сохранения ее запаса закроют традиционный лов в реке Авача - с 11 июля до особого распоряжения комиссии.

Добычу нерки и кеты в Западно-Беринговоморской зоне остановят с 10 июля – прогнозируемые объемы вылова освоены.

Fishnews

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