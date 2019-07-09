09 июля 2019 года

Участники выставки обсудят правила морского регистра

10 июля в Санкт-Петербурге на площадке Seafood Expo Russia 2019 Российский морской регистр судоходства (РС) проведет конференцию по изменениям правил для судов рыболовного флота.

Конференция будет организована в первый день работы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая с 10 по 12 июля пройдет в тандеме с III Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге. Как сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятия, конференция продолжит прошлогоднее обсуждение, по итогам которого в правила регистра, в том числе по предложению специалистов отрасли, был внесен ряд уточнений.

«Сегодня в рамках программы инвестиционных квот активно развиваются проекты по строительству новых рыбопромысловых судов – инновационных, высокотехнологичных, многофункциональных. Регистр как неотъемлемый участник этого процесса стремится содействовать внедрению инженерных решений, направленных на повышение эффективности и безопасности таких судов, развивает свои правила в соответствии с современными требованиями рынка. Открытый диалог с проектными организациями, верфями и эксплуатирующими компаниями имеет при этом ключевое значение», - считает гендиректор Российского морского регистра судоходства Константин Пальников.

Конференция пройдет в зоне презентаций выставочного павильона. Ее участники заслушают информацию о деятельности РС в сегменте рыболовных судов и о развитии нормативных документов регистра на основе опыта их классификации. Специалисты постараются осветить актуальные вопросы технического наблюдения при постройке судна. Ожидаются выступления представителей Выборгского судостроительного завода, Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», Морского инженерного бюро и компании Damen.

Кроме того, на выставочном стенде РС будет представлен весь комплекс услуг регистра для рыбной индустрии: техническое наблюдение за постройкой и эксплуатацией судов, рассмотрение проектной документации, сертификация материалов и изделий, освидетельствование предприятий и производственных процессов.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 10-12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в экспозиции примет участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9 тыс. человек.

Fishnews