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Празднование Дня рыбака в Петропавловске-Камчатском в 2018 г. Фото пресс-службы правительства региона

Лучшую рыбацкую семью Камчатки выберут в День рыбака

В Петропавловске-Камчатском главный профессиональный праздник края - День рыбака - отметят в субботу 13 июля. Для жителей и гостей города приготовили насыщенную развлекательную программу, среди мероприятий которой конкурс «Лучшая рыбацкая семья».

Основные гуляния традиционно пройдут на центральной площади города с 14:30 до 22:00 и завершатся праздничным салютом, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. На главной сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы.

Во время всего мероприятия будет работать Аллея рыболовецкой славы: на информационных стендах представят историю отрасли с рассказами о ключевых вехах, крупнейших предприятиях и известных в рыбном хозяйстве края людях. А в фотозоне моментальной печати «Рыбак Камчатки» гости праздника смогут попасть на первую полосу журнала и получить распечатанную обложку на память.

Не останутся без внимания и юные горожане. Для детей и родителей будет работать семейный парк развлечений с батутами и играми «Клевое место». Также для ребят 7-12 лет пройдет квест «Школа юного рыболова», где игрокам предстоит пройти ряд препятствий, разгадать загадки, проявить ловкость и смекалку. Все участники получат дипломы и сувениры.

Также организуют этническую площадку, зоны с настольными играми и творческими мастер-классами по керамике, рисованию и созданию арт-объектов.

Гвоздем программы станет появление морского царя Нептуна и его свиты из вод Авачинской бухты, а также флэшмоб, в котором примут участие более 100 артистов. На главной сцене пройдет награждение победительниц конкурса красоты «Мисс Северной Пацифики».

В этом году в программе запланирован конкурс «Папа, мама, я – рыбацкая семья». Семейные команды смогут побороться за звание лучшей и получить ценные подарки от спонсоров.

Fishnews

  • Празднование Дня рыбака в Петропавловске-Камчатском в 2018 г. Фото пресс-службы правительства региона
  • Выход Нептуна из вод Авачинской бухты на празднике в 2018 г. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
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