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Мороженый минтай-«безголовка»

Глазурь не надо декларировать как рыбопродукцию

Рыбопромышленная компания выиграла два арбитража у Владивостокской таможни по спору о декларировании глазури в мороженой рыбе. Решение таможни об аресте товара и наложении штрафа признаны незаконными.

В апреле 2018 г. компания задекларировала на экспорт 739 тонн мороженого минтая и 1,3 тонн мороженой сельди (вес нетто), сообщает корреспондент Fishnews. Во Владивостоке таможенники провели досмотр груза путем определения среднего веса брутто 1 мешка продукции, вычитания из него веса упаковки и умножения результата на количество мешков в товарных партиях. После такого подсчета сотрудники таможни пришли к выводу, что в реальности на экспорт отправляется 785 тонн минтая и 1,4 тонны сельди. Таможенники арестовали «излишки» товара и оштрафовали экспортера на 1 млн рублей (половину рыночной стоимости «излишков»).

Экспортер обратился в арбитраж. Рассмотрев дело, суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону рыбаков. В постановлении апелляционного суда указано, что причиной спора стала позиция таможенников о необходимости декларировать рыбную глазурь в качестве веса нетто, поскольку до поступления товара в оборот его упаковка (глазурь) остается в неизменном виде. Такое определение веса нетто предусмотрено подпунктом 29 пункта 15 Инструкции о порядке заполнения ДТ, утвержденной решением Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257.

Суды признали позицию таможни ошибочной: согласно пункту 4.5.1 ГОСТа Р 51074-2003 и пункта 2.18 СанПиН 2.3.2.1078-01 глазурь не входит в массу нетто мороженой рыбопродукции. Кроме того, в соответствии с пунктом 7.2.2 раздела ГОСТ 7631-2008 для определения физических показателей мороженой рыбопродукции ее следует подвергнуть дефростации. Из этой нормы суд сделал вывод, что «ледяная глазурь не может являться первичной упаковкой мороженой рыбопродукции». В итоге наложенный таможней арест и штраф признаны незаконными.

Fishnews

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