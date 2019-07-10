10 июля 2019 года

Продукция Borealis пришлась по вкусу авторитетному жюри

Холдинг «Норебо» представил на международном конкурсе Superior Taste Award продукцию под брендом Borealis. По итогам дегустации, которую проводили международные эксперты, продукт получил престижную премию.

Международный конкурс Superior Taste Award проходил в мае в Брюсселе. Цель - экспертная оценка и сертификация пищевых продуктов и напитков со всего мира. Членов жюри выбирают из 15 самых уважаемых международных и национальных ассоциаций шеф-поваров и сомелье со всей Европы.

Холдинг «Норебо» представил для дегустации свою продукцию под брендом Borealis – лойны атлантической трески и лойны пикши - и стал обладателем престижной премии.

Каждый продукт на конкурсе оценивается «вслепую», т.е. без упоминания бренда, производителя продукта, без каких-либо знаков, позволяющих определить его происхождение. При этом продукты не конкурируют друг с другом, а оцениваются исключительно по вкусовым качествам.

«Получение премии Superior Taste Award говорит о международном признании продукции Borealis и той большой работе наших специалистов в море и на берегу, которые сделали такой замечательный продукт. «Норебо» планирует и дальше работать над обеспечением высокого качества своей рыбной продукции и развитием ассортимента», - заявил Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

Fishnews