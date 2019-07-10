10 июля 2019 года

Дело об осетровой банде рассмотрит суд

В Астраханской области завершено следствие по делу группы осетровых браконьеров. Причиненный водным биоресурсам ущерб оценивают более чем в 3,2 млн рублей.

В отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенные организованной группой).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Астраханской области, один из обвиняемых создал организованную преступную группу, в которую вошли двое его близких знакомых. По данным правоохранителей, злоумышленники занимались незаконной добычей осетровых на маломерном судне, используя запрещенные орудия массового лова. Отмечается, что также браконьеры производили закупку осетровых для последующей переработки и продажи.

По версии следствия, в апреле 2019 г. обвиняемые добыли в общей сложности более 120 кг белуги и осетра. Согласно материалам дела, незаконный улов доставили к месту хранения в село Вышка, где рыбу продали жителю Республики Дагестан. Также правоохранители установили сбыт 145 кг осетра и севрюги жителю Ставропольского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Fishnews