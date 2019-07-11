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Погибшая рыба на реке Цна в районе села Донское. Фото пресс-службы Московско-Окского теруправления Росрыболовства

На Цне снова «рыбий геноцид»

В Тамбовской области выясняют причины и устанавливают виновника нового массового замора в реке Цна. Двумя годами ранее рыбу там отравил удобрениями тракторист свиноводческого комплекса.

Массовая гибель рыбы на реке Цна зафиксирована в районе аэропорта Тамбова, расположенного в селе Донское. Пробы воды и рыбы направлены на лабораторный анализ, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

Общее количество погибших водных биоресурсов на трехкилометровом участке береговой линии рассчитают специалисты регионального филиала Главрыбвода. Возбуждено дело об административном правонарушении, устанавливается виновник замора.

Летом 2017 г. более 4 тыс. рыб в Цне погибло в результате отравления органическими удобрениями. Выяснилось, что их нечаянно слил в водоем заснувший на работе тракторист свиноводческого предприятия. Виновника тогда приговорили к 40-тысячному штрафу.

Fishnews

  • Погибшая рыба на реке Цна в районе села Донское. Фото пресс-службы Московско-Окского теруправления Росрыболовства
  • Погибшая рыба на реке Цна в районе села Донское. Фото пресс-службы Московско-Окского теруправления Росрыболовства
  • Погибшая рыба на реке Цна в районе села Донское. Фото пресс-службы Московско-Окского теруправления Росрыболовства
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