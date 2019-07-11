11 июля 2019 года

Малайзия и Индонезия попробуют вместе решить браконьерский вопрос

Республика Индонезия и Малайзия планируют усилить сотрудничество в области рыболовство. В частности страны хотят совместно найти способ эффективно бороться с ННН-промыслом.

Министр сельского хозяйства Малайзии Салахуддин Аюб и министр морских дел и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути провели встречу в Куала-Лумпуре, сообщает корреспондент Fishnews. Они обсудили ряд вопросов, главным из которых стал браконьерский промысел, ведущийся в водах обеих стран. Министры договорились о необходимости совместного поиска решения проблемы, пишет издание Malaysia Kini.

Салахуддин Аюб после встречи отметил, что договорился с индонезийской коллегой о создании совместного коммюнике об усилении сотрудничества в области рыболовства.

Суси Пуджиастути заявила, что переговоры с малайзийским коллегой положительно повлияют на развитие отношений между странами. Ожидается, что в результате оба государства найдут подходящие пути для борьбы с браконьерским промыслом и сохранения и защиты морских биоресурсов.

Fishnews