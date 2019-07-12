12 июля 2019 года

Крабов в озере Тайху решили растить естественным путем

Из Тайху – третьего по величине пресноводного озера Китая – убрали все оборудование для выращивания волосатых крабов. Теперь молодь будет достигать товарного размера в диких условиях.

Крабовые аквафермы занимали около 3 тыс. га поверхности озера, пишет информагентство «Синьхуа». Решение о снятии сетей и другого оборудования власти городского округа Сучжоу приняли в апреле прошлого года.

Для натурального выращивания в воды Тайху выпустили 6,66 млн маленьких крабов. Рыбаки смогут их выловить уже осенью, когда животные полностью вырастут, сообщает корреспондент Fishnews.

Аквакультура, в которой используются сети и изгороди, считается вредной для окружающей среды: высокая концентрация микроорганизмов вызывает загрязнение и способствует развитию заболеваний и паразитов.

Fishnews

