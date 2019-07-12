12 июля 2019 года

Елена Петручак: Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Мнение, что рыбацкая карьера не для девушек – устаревший стереотип, отмечает помощник капитана Елена Петручак, работающая на судне Южно-Курильского рыбокомбината.

Традиционная проблема рыбодобывающей отрасли – дефицит кадров. Не каждый готов уходить в долгие рейсы и заниматься там непростым трудом. Однако есть люди, для которых рыбный промысел – мечта всей жизни.

«В море мне хотелось всегда, это был осознанный выбор, - рассказывает в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» помощник капитана Елена Петручак, работающая на судне Южно-Курильского рыбокомбината. - Дедушка очень любил зимнюю подледную рыбалку. Меня брали с собой, и, пока дедушка рыбачил, я каталась на коньках. Поэтому, когда предложили пойти на рыболовецкое судно, я не увидела в этом ничего страшного. Даже наоборот: мне понравилось у них работать».

Мнение, что работа в море – не женское дело, Елена считает ошибочным: «Женщины в космос летают, и вдруг – море не женское дело! Согласитесь, смешно».

Причиной того, что пока девушек на рыбацких судах мало, наша собеседница видит устоявшиеся стереотипы. «Представьте, что ваша дочь пришла и сказала: «Папа, я хочу ходить в море, я буду капитаном!» Это бы у вас в голове не уложилось, и вы ни в коем случае не посоветовали бы ей идти дальше к своей мечте. Вы бы испугались. Это нормальная реакция каждого родителя – испуг за своего ребенка. Поэтому девушки в море – исключение.

Мы до сих пор не можем взять старые понятия, стереотипы и разрушить их в собственной голове. Ведь эти исключения создает человек. Если ты для себя исключение – ты будешь исключительным. Если ты понимаешь, что у тебя, как и у другого человека, две руки, две ноги, голова и ты ничем от прочих не отличаешься, ты не будешь отличаться», - уверена Елена.

Сразу после школы она поступила в Дальрыбвтуз на судовождение. Мама про это узнала не сразу, но поддержала дочь в ее решении. «И сейчас мама испытывает не просто гордость за меня, а радость, потому что я с удовольствием прихожу на работу, хочу этим заниматься. Даже в заслуженном отпуске отдыхаю с мыслью, что скоро вернусь на судно», - рассказывает помощник капитана.

После успешного окончания вуза она стала искать работу по специальности. Пришлось посетить достаточно много организаций, в большинстве из них реакция на судоводителя-девушку была специфической: «А давайте мы вас на сушу устроим, чего в море пойдете?»

Но в Южно-Курильском рыбокомбинате Елене такого не сказали. «Я с этой компанией познакомилась, потому что у них есть филиал во Владивостоке. Пришла, сказала, кем хочу работать, оставила документы. Мне перезвонили, но уже не из Владивостока, а с Сахалина. 4 июля прошлого года я получила диплом, а в сентябре уже была на работе, - вспоминает собеседница «Fishnews – Новости рыболовства». - Хочу выразить отдельную благодарность компании, что не побоялись взять девушку без опыта работы к себе на судно».

На транспортном рефрижераторе ЮКРК Елена дошла до Южно-Курильска. А уже там поднялась на борт судна, где предстояло работать, – СРТМ «Вардхольм». Говорит, что с коллективом повезло: «Во-первых, они меня научили всему, что знали. Ну по крайней мере, попытались вложить в мою голову весь опыт, который у них накопился за несколько лет. Во-вторых, за все время работы мне никто не сказал, что я занимаюсь не своим делом и вообще «не женское это». Все помогали, где-то подсказывали…»

Первый рейс по добыче минтая продлился шесть с половиной месяцев, которые, по словам, Елены, пролетели как один миг. Самоощущение после этого несколько изменилось.

«Я уходила менее раскованной, уходила с определенной целью. Во мне осталась целеустремленность, но я поняла, что могу быть жестче и сильнее, чем была. Я стала требовательной, наверное, по большей части, к себе, потому что с людьми ты работаешь постоянно и понимаешь, что от подчиненных нельзя чего-то требовать. Требовать ты можешь только от себя», - подчеркивает Елена.

В планах у нее - стать капитаном. Его отличие от остальных, считает Елена, в опыте, в определенном статусе и в уважении. «Я вам могу точно сказать, что нет ни одного капитана, которого бы не уважал экипаж. По крайней мере, в нашей компании. Если вы не будете обладать опытом, навыками, харизмой и любить свою работу, вы никогда не дорастете до капитана. Если вас не уважают подчиненные, вы никогда не будете начальником», - отмечает наша собеседница.

Она обращает внимание, что быть капитаном – это не просто быть человеком, который занимает должность капитана и которого все вокруг уважают. Это значит знать, что такое море, понимать эту стихию и уметь чувствовать не только рыбу, но и каждого человека на судне.

«У любого человека, который хочет чего-то добиться в жизни, и есть какая-то наивысшая ступень, которой хочется достичь, а потом можно и на пенсию. В моем случае – это стать капитаном. Конечно, для этого придется очень много работать и приложить максимум усилий», - резюмирует Елена Петручак.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

