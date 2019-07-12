12 июля 2019 года

ВАРПЭ предложила способы более полной оценки отрасли

Президент ВАРПЭ Герман Зверев на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о том, какие моменты позволят усовершенствовать статические оценки отрасли.

Подходы, которые применяет Росстат, не позволяют в полной мере оценить стоимость рыбной отрасли, отметил руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев на конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса». Обсуждение было организовано в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Росстат оценивает любую отрасль по двум показателям – это стоимость основных фондов и материальных оборотных средств. В 2018 г. эти два показателя по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» составили 30 млрд долларов, рассказал президент ВАРПЭ. Однако федеральная служба не учитывает главный изначальный производственный ресурс рыбного хозяйства - водные биоресурсы. Затратный подход, который применяется в отечественной методологии, не позволяет этого делать – в отличие от доходного подхода, обратил внимание Герман Зверев.

Стоимость основных фондов и материальных оборотных средств Росстат также рассчитывает не в полной мере. Производство рыбопродукции на судах и береговых заводах не относится к классу «03» ОКВЭД – «Рыболовство и рыбоводство». Учет ведется по коду «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», которая «спрятана» в классе «Производство пищевых продуктов».

Таким образом, сложно вычленить, какой объем выручки, налогов, объем основных средств предприятий по этому коду, отметил руководитель отраслевого объединения.

«Резюмирую. Во-первых, Росстат не оценивает в силу особенностей своей методологии водные биологические ресурсы. Во-вторых, Росстат не оценивает в полной мере ни стоимость основных фондов, ни стоимость материальных оборотных средств предприятий, которые занимаются добычей (выловом), обработкой, переработкой водных биологических ресурсов», - подвел итог Герман Зверев.

Если эти моменты будут учтены, это позволит более выйти на другие показатели отрасли, сказал он.

Объективная и полная статистическая информация необходима для принятия верных управленческих решений, прокомментировал модератор конференции, руководитель Комитета по агропромышленной политике общественной организации «Деловой России» Андрей Даниленко.

Организаторами конференции выступили ВАРПЭ, Росрыболовство, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В обсуждениях участвовал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews