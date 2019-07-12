12 июля 2019 года

«Сероглазка» активизирует работу с рыбаками

Камчатский терминал «Сероглазка» представил свои возможности на III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Компания развивает контейнерные перевозки рыбопродукции.

На выставке, проходившей в Северной столице с 11 по 12 июля, представили крупные логистические проекты в рыбной промышленности. Со своим стендом в Seafood Expo Russia участвовал терминал «Сероглазка». Напомним, что камчатская компания входит в холдинг «Норебо», объединяющий рыбодобывающие компании Северо-Западного и Дальневосточного регионов, торговые компании, предприятия в сфере рыбопереработки и береговой инфраструктуры.

«Сероглазка» развивает контейнерные перевозки продукции – такой способ позволяет лучше сохранить качество товара. Поставки осуществляются на внутренний рынок и на экспорт. Камчатский терминал сотрудничает в том числе с мировым лидером в сфере контейнерных перевозок – компанией Maersk.

Доставка осуществляется черед порты Владивосток и Восточный. Также «Сероглазка» уже опробовала схему транспортировки продукции на экспорт без промежуточных пунктов в Приморском крае.

Терминал активизирует работу с рыбаками. Предприятие сотрудничает с Озерновским РКЗ № 55, Тымлатским рыбокомбинатом, «Антеем», «Сигма Марин Технолоджи» и другими крупными компаниями, рассказал Fishnews начальник коммерческого отдела «Сероглазки» Александр Долгов.

Он отметил, что «Сероглазка» работает не только как порт, но и как экспедитор: полностью организует доставку от добывающей компании до покупателя, товар при этом оформляется под ключ.

Компания развивает инфраструктуру. В этом году построена первая очередь холодильника на 5 тыс. тонн. «Построили, как и хотели, в кратчайшие сроки, - за восемь месяцев», - отметил Александр Долгов. В рамках второго этапа планируется обеспечить возможность хранения еще 5 тыс. тонн.

ООО «Терминал «Сероглазка» - резидент свободного порта. Проект входит в национальную Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор выставочных мероприятий – Expo Solutions Group , генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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