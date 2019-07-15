15 июля 2019 года

Вице-премьеру рассказали о проблемах колымской прибрежки

Проблемы развития в Магаданской области прибрежного рыболовства и расчистки бухты Нагаева от затонувших судов обсуждались на встрече главы региона с зампредседателя правительства Алексеем Гордеевым.

В рамках визита в Магадан вице-премьер Алексей Гордеев провел рабочую встречу с губернатором области Сергеем Носовым, на которой обсуждался ряд важных для региона вопросов. Среди них - необходимость восстановления Магаданского рыбного порта, в том числе для улучшения экологической обстановки в акватории бухты Нагаева. В бухте хватает заброшенных и затонувших кораблей, которые необходимо утилизировать, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Другая актуальная тема - поддержка колымских рыбаков, которые сегодня находятся в поиске новых форм и видов добычи биоресурсов. По мнению местных властей, малые предприятия могли бы развивать прибрежный промысел гребешка.

По итогам встречи Сергей Носов заявил журналистам о достигнутой договоренности провести рабочие совещания, в том числе по вопросам бухты Нагаева, рыбного порта и улучшения экологии. «Во всех этих направлениях регион получит поддержку со стороны правительства», - добавил губернатор.

Fishnews