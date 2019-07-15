15 июля 2019 года

США подложили рыбакам Норвегии морскую свинью

С 2022 г. вступят в силу новые экологические требования США к странам-экспортерам рыбы и морепродуктов, в том числе нормы по защите морских млекопитающих. В Норвегии опасаются, что из-за этого королевство может потерять американский рынок.

Новые правила подготовила Национальная служба морского рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Зарубежные поставщики продукции рыболовства и аквакультуры должны будут соблюдать американские нормы по защите морских млекопитающих, сообщает корреспондент Fishnews.

Норвежские Институт морских исследований и Директорат рыболовства опасаются, что эти требования могут привести к запрету ввоза рыбы и морепродуктов королевства на американский рынок.

Опасения ученых и чиновников связаны с приловами млекопитающих, особенно морских свиней, пишет Норвежская вещательная корпорация, NRK. По словам главы директората Акселя Эйкему, ведомство работает над решением проблемы, к 2022 г. планируется разработать меры по снижению прилова млекопитающих.

Согласно норвежскому законодательству, рыбаки должны сообщать о попавших в сети морских зверях. Однако, по информации института, это требование часто игнорируют и реальные ежегодные приловы морских свиней могут достигать 3,5 тыс. особей.

Американский рынок рыбы и морепродуктов очень важен для промысловиков Норвегии. По данным NRK, в прошлом году стоимость рыбного экспорта королевства в США превысила 700 млн долларов.

Fishnews