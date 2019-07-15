15 июля 2019 года

Более тонны осетровых сняли «с колес» в Дагестане

В Республике Дагестан силовики перекрыли канал перевозки незаконно добытой рыбы осетровых видов. Нанесенный водным биоресурсам ущерб, по предварительной оценке, составил около 52,3 млн рублей.

Задержание провели пограничники, полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ России. В районе села Таловка Тарумовского района был остановлен автомобиль «Газель».

В оборудованных в кузове тайниках нашли более тонны осетровых, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Дагестан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов).

Fishnews