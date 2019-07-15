15 июля 2019 года

Рыбные запасы Азовского моря подсчитывает наука

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) провели в Азовском море учетную съемку по оценке запасов хамсы и тюльки. Сейчас другая экспедиция собирает материалы по донным рыбам.

С 21 июня по 1 июля ученые провели в Азовском море учетную лампарную, ихтиопланктонную и зоопланктонную съемку на рыболовном судне «Илия». Целью исследований была оценка запасов массовых рыб-планктофагов (хамсы и тюльки), эффективности их размножения и пополнения промысловых популяций. На основе полученных данных специалисты разработают материалы, обосновывающие рекомендованный объем добычи хамсы и тюльки.

В ходе проведения работ исследована вся акватория Азовского моря, включая Таганрогский залив, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. Учет осуществлялся на 75 станциях, отобрано необходимое количество ихтиопланктонных и гидробиологических проб. Также ученые взяли образцы гребневика мнемиопсиса и провели учет медуз — аурелии и корнерота.

А 10 июля АзНИИРХ приступил к выполнению первого этапа учетной траловой съемки по оценке запасов донных рыб в Азовском море и Таганрогском заливе. Основная цель исследований - количественный учет и сбор материалов по качественной характеристике этих видов в летний и осенний периоды. Собранные материалы используют для оценки текущего состояния запасов, уточнения и разработки материалов, обосновывающих рекомендованный объем добычи донных рыб Азовского моря на 2020-2021 гг.

Параллельно с выполнением работ по учету донных рыб планируется осуществить исследования кормовой базы (взять пробы фито- и зоопланктона), изучить донные сообщества, провести гидрохимические и гидрологические измерения.

Fishnews