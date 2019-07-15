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Личинка пеляди, накормленная хлореллой. Фото пресс-службы ТПУ

Хлорелла пошла на пользу малькам пеляди

Сибирские ученые доказали: добавка в корм водоросли хлореллы повышает выживаемость мальков пеляди на 64%. Эксперимент распространят на другие виды рыб. Также разрабатывается культиватор для выращивания микроводорослей в бытовых условиях.

Ученые Томского политехнического университета с коллегами из НПО «Томск-Экология» впервые провели эксперимент по подращиванию молоди пеляди с добавлением в корм микроводоросли хлореллы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе вуза, в трех бассейнах содержалось примерно по 30 тыс. мальков, специально выведенных для исследования. В каждом из бассейнов был установлен свой режим кормления. Мальки в первом получали стартовый корм в виде ракообразных, во втором - стартовый корм и хлореллу, в третьем - только микроводоросли. Затем рыб перевели на сухой корм, однако два раза в сутки экспериментальные группы продолжали получать хлореллу.

«В начале мая был произведен первый отбор проб. Наибольший вес оказался у молоди из того бассейна, где давали и стартовый корм, и хлореллу. Но и в третьем бассейне, где мальки получали только хлореллу, темпы роста были выше, чем там, где кормили только традиционными кормами. Затем доза хлореллы была увеличена. Следующий отбор проб показал, что мальки из второго бассейна, получавшие и корм, и хлореллу, в два раза тяжелее тех, в чьем рационе был только корм», - рассказала инженер-исследователь ТПУ Оксана Трофимчук.

По ее словам, эксперименты с подкармливанием рыбы хлореллой проводились неоднократно, но не с пелядью. Эксперимент занял примерно полтора месяца, в начале июня молодь выпустили в водоем.

«Результаты контрольных взвешиваний показали, что добавление хлореллы обеспечивает большую выживаемость молоди. В том бассейне, где молодь получала хлореллу на фоне стандартной схемы кормления, выживаемость была выше на 64%. А в том, где мальков кормили хлореллой без стартового корма, выживаемость увеличилась на 24%. Это очень значительные цифры», - подчеркнула Оксана Трофимчук.

В июле планируется начать исследование влияния хлореллы на выживаемость молоди линя.

«Ученые ТПУ в рамках нацпроекта «Экология» занимаются разработкой технологии промышленного производства микроводорослей, в том числе и хлореллы. Это богатый источник белка и витаминов. Политехники уже создали биокультиватор для выращивания микроводоросли, позволяющий получать хлореллу в виде суспензии — жидкого раствора, который можно использовать как биологически активную добавку для животных и человека», - отметил проректор по работе с индустриальными партнерами и предпринимательству - директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Он добавил, что одна из студенток выиграла грант на создание культиватора для выращивания микроводорослей в бытовых условиях. Прототип устройства уже разработан.

Fishnews

  • Личинка пеляди, накормленная хлореллой. Фото пресс-службы ТПУ
  • Бассейны с мальками. Фото пресс-службы ТПУ
  • Одноклеточные водоросли хлореллы. Фото Andrei Savitsky («Википедия»)
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