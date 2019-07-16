16 июля 2019 года

Российской рыбе готовят вход на аргентинский рынок

Ветеринарные службы РФ и Аргентины прорабатывают вопрос экспорта российской рыбы и рыбопродукции в республику. Сейчас компетентные службы согласовывают проект ветсертификата.

Переговоры глав ветеринарных служб России и Аргентины прошли в Москве. РФ представлял руководитель Россельхознадзора, председатель российской части межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергей Данкверт. Со стороны Аргентины участвовали руководитель Национальной службы здоровья животных и качества сельхозпродукции (SENASA) Рикардо Негри и посол республики Рикардо Лагорио.

На встрече подняли вопрос экспорта российской рыбы и рыбной продукции в Аргентину, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. По его информации, компетентные службы согласовывают проект ветеринарного сертификата, необходимого для начала поставок.

Fishnews