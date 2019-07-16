16 июля 2019 года

Остров Свободы реформирует «рыбное» законодательство

Куба приняла новый закон, регулирующий рыболовство. Реформа направлена на борьбу с ННН-промыслом, восстановление ресурсной базы и регламентирование коммерческого промысла.

Поправки в «рыбное» законодательство республика приняла впервые с 1996 г., пишет портал Undercurrent News со ссылкой на информацию Фонда защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund, EDF). Новый закон обеспечивает координацию с другими странами, в том числе Соединенными Штатами, в области управления морскими биоресурсами.

Ключевой особенностью реформы стала новая система лицензирования и управления коммерческим рыболовством, внедряемая с 2009 г. В настоящее время в стране насчитывается около 18 тыс. мелких предпринимателей – рыбаков, базирующихся в 160 портах. В законе также заложена возможность обновления правил промысла и системы лицензирования для зарождающегося сектора рекреационного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Куба уже сейчас охраняет 25% своей акватории, однако сокращение популяций нескольких важных промысловых видов является серьезной проблемой для страны. Кубинская реформа стала значимым шагом по обеспечению охраны одной из самых важных морских экосистем планеты, сохраняя при этом возможности промысла для местных рыбаков, подчеркнули в EDF.

Fishnews