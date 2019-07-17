17 июля 2019 года

Сахалинские реки проверили на загрязнение

На Сахалине в пробах из реки Междуречной содержание ртути в десятки раз превысило ПДК для вод рыбохозяйственного значения. Кроме того, реки Поронайского городского округа загрязнены стоками.

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) 5 июля взяли пробы воды и грунта в реках Поронайского округа. Дополнительно был сделан анализ одного экземпляра кеты из устья реки Поронай, сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО. Работы проводились в соответствии с распоряжением начальника регионального управления МЧС России Андрея Андреева.

По результатам исследований в шести из восьми проб воды ртуть не обнаружили. В двух пробах, отобранных на реке Междуречной (в 100 м ниже и 150 м выше промышленной площадки ООО «Сахалинское золото»), содержание ртути в 50 и 61 раз превысило предельно допустимую концентрацию для водоемов рыбохозяйственного значения. Для норм питьевой воды это на уровне 1 ПДК.

В шести из восьми проб грунта содержание ртути не превышало нижний предел обнаружения. В двух пробах, взятых на реке Междуречной (у моста) и реке Черной (в районе выпуска сточных вод АО «Молокозавод Поронайский»), ртуть была, но в невысокой концентрации. В мышцах рыбы содержание ртути оказалось значительно ниже нормируемых концентраций.

Кроме того, во всех трех пробах воды обнаружили загрязнение органикой, кратно превышающее нормы для водоемов рыбохозяйственного значения.

«Таким образом повышенные массовые концентрации ртути в единичных пробах воды и грунта свидетельствуют о существовании источника ее поступления, который может носить, как природный (например, ртутные рудопроявления), так и антропогенный (например, минеральные удобрения) характер, - констатировали в СахНИРО. - Кроме того результаты проведенных исследований указывают на органическое загрязнение проб воды, источником которого могут быть бытовые стоки и сточные воды предприятий. Данные лабораторных испытаний образца рыбы на содержание ртути, отобранной в устье реки Поронай, свидетельствуют о ее безопасности для потребителей».

Fishnews