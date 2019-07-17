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Истцом в судах выступает Росрыболовство или его территориальные управления

Росрыболовству не дают расторгнуть договоры «задним числом»

Арбитражи рассматривают многочисленные споры об аннулировании договоров на квоты, утративших актуальность по итогам заявочной кампании 2018 г. Как правило, суды выносят типовые отказы в расторжении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, массив подобных арбитражных производств (уже рассмотренных или находящихся на рассмотрении) определяется как минимум двузначным числом. Истцом в судах выступает Росрыболовство или его территориальные управления. Иски подаются в отношении компаний, по тем или иным причинам осваивавших выделенные квоты в течение двух лет менее чем на 50%.

Несмотря на нарушение условий договоров, выразившееся в недоосвоении, суды, как правило, отказывают в расторжении. Свою позицию арбитражи мотивируют тем, что договоры уже утратили силу после заключения новых – о перезакреплении квот на следующий период. Со ссылкой на положения Гражданского кодекса РФ отмечается, что «расторгнут в судебном порядке может быть только действительный и действующий на момент принятия судебного акта договор. Окончание договорных отношений влечет невозможность применения к ним правил о расторжении договора, в силу их фактического отсутствия».

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