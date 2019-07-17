Росрыболовству не дают расторгнуть договоры «задним числом»
Арбитражи рассматривают многочисленные споры об аннулировании договоров на квоты, утративших актуальность по итогам заявочной кампании 2018 г. Как правило, суды выносят типовые отказы в расторжении.
Как сообщает корреспондент Fishnews, массив подобных арбитражных производств (уже рассмотренных или находящихся на рассмотрении) определяется как минимум двузначным числом. Истцом в судах выступает Росрыболовство или его территориальные управления. Иски подаются в отношении компаний, по тем или иным причинам осваивавших выделенные квоты в течение двух лет менее чем на 50%.
Несмотря на нарушение условий договоров, выразившееся в недоосвоении, суды, как правило, отказывают в расторжении. Свою позицию арбитражи мотивируют тем, что договоры уже утратили силу после заключения новых – о перезакреплении квот на следующий период. Со ссылкой на положения Гражданского кодекса РФ отмечается, что «расторгнут в судебном порядке может быть только действительный и действующий на момент принятия судебного акта договор. Окончание договорных отношений влечет невозможность применения к ним правил о расторжении договора, в силу их фактического отсутствия».
Fishnews