17 июля 2019 года

Стройка сгубила сочинский планктон

Укрепление берегов реки Сочи повлекло за собой уголовное дело. По данным прокуратуры, работая без проекта, строители нанесли ущерб водным биоресурсам в размере свыше 2,5 млн рублей.

Строительные и берегоукрепительные работы с применением тракторов и экскаваторов велись в Хостскинском районе города Сочи в ноябре-декабре 2018 г. Из-за отсутствия проектно-сметной и разрешительной документации было допущено нарушение правил охраны водных биоресурсов – гибель планктона, сообщили Fishnews в прокуратуре Краснодарского края. В надзорном ведомстве отметили, что сокращение кормовой базы привело к потере прироста ВБР.

Учитывая размеры ущерба и необходимость компенсационных мероприятий по воспроизводству, следствие возбудило уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биоресурсов).

Fishnews