18 июля 2019 года

Канада будет больше заботиться о своей рыбе

В Канаде приняли поправки к закону о рыболовстве. В частности, для профильного министерства вводятся обязанности в сфере устойчивого управления запасами и восстановления истощенных популяций.

Канада обладает самой длинной в мире береговой линией, однако у страны до сих пор слабое законодательство в области управления рыболовством, пишет новостной онлайн-журнал The Tyee. По мнению экспертов, ситуацию могут изменить новые поправки.

Впервые документ представили 6 февраля прошлого года, процесс обсуждения и принятия изменений завершился 21 июня 2019 г. после получения королевской санкции. До тех пор, пока поправки заработают, пройдет еще несколько месяцев.

Впервые с 1898 г., когда закон о рыболовстве вступил в силу, для Министерства рыболовства, океанов и береговой охраны Канады введут обязанность по устойчивому управлению запасами водных биоресурсов. А также по созданию планов для восстановления популяций, истощенных промыслом, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр рыболовства, океанов и береговой охраны Джонатан Уилкинсон заявил, что на поддержку этих мероприятий в федеральном бюджете уже предусмотрены средства: 107 млн канадских долларов (примерно 81,9 млн долларов США). Чиновник заявил, что процесс принятия решений поднимется на качественно новый уровень и будет основан исключительно на научных данных.

По мнению канадских защитников природы, если бы закон был принят в 1980-е, это помогло бы избежать кризиса северного промысла трески в начале 1990-х и введения полного запрета на ее вылов в 1992 г. У федерального правительства до сих пор нет действующего плана по восстановлению этого вида, подчеркивают «зеленые».

Министр тоже считает, что поправки нужно было принять раньше. Это позволило бы более эффективно использовать природные ресурсы, заметил Джонатан Уилкинсон.

Обновленный закон о рыболовстве возвращает меры по защите среды обитания рыб, отмененные в 2012 г. предыдущим правительством консерваторов, - повысятся требования к мониторингу и предоставлению промысловых отчетов. Кроме того, нужно будет учитывать знания коренных жителей региона при принятии решений.

Также предусмотрен поэтапный отказ от содержания китообразных в неволе, введут запрет на вылов акул, экспорт и импорт акульих плавников, говорится на сайте правительства Канады. Согласно одному из изменений, закон будет пересматриваться каждые пять лет.

Fishnews