18 июля 2019 года

Южные Курилы выйдут на кету

Комиссия по оперативному регулированию промысла в Сахалинской области определила сроки добычи кеты на Южных Курилах. Также установлены сроки вылова горбуши на участке от мыса Свободный до мыса Анива на Сахалине.

Промысел кеты на Итурупе откроется 21 июля. Такой срок определила комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Сахалинской области. Ориентировочный срок окончания лова – 20 сентября.

На Кунашире, на участке от мыса Столбчатый до мыса Докучаева, кетовая путина должна стартовать 16 августа и завершиться 10 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Также комиссия определила сроки начала и окончания промысла горбуши на участке от мыса Свободный до мыса Анива на Сахалине. Это 25 июля и 5 сентября. При этом установлены периоды пропуска производителей с 00:00 часов 29 июля с интервалом: трое суток пропуска – четверо суток промысла.

По данным, которые приводятся на сайте Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, нарастающий вылов горбуши в регионе на 18 июля составил 1002 тонны, кеты – 982 тонны. В основном это уловы на Северных Курилах, с этого района начинается путина в островном регионе.

Fishnews