22 июля 2019 года

ВЭФ снова обратится к теме «рыбных» инвестиций

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Ежегодно на ВЭФ обсуждают привлечение инвестиций в рыбную отрасль. Предстоящий форум не станет исключением.

Восточный экономический форум на этот раз будет юбилейным, пятым по счету. Деловую программу ВЭФ решили построить по четырем направлениям. Вопросы рыбной отрасли отнесены к первому блоку – «Новые решения для ускорения экономического роста», сообщает корреспондент Fishnews.

Тему привлечения инвестиций в рыбохозяйственный комплекс на Восточном экономическом форуме обсуждают ежегодно. Первый ВЭФ застал тот период, когда шла подготовка механизма инвестиционных квот, а в 2016 и 2017 гг. на форуме рассматривали, как предстоит работать в рамках закона о предоставлении права на добычу под постройку судов и заводов.

В этом году на ВЭФ планируется обратиться к результатам. Тема для обсуждения заявлена так – «Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше». Вновь предлагается обсудить и развитие аквакультуры.

Также в деловой программе предусмотрены направления «Создавая условия для бизнеса» (планируется обсудить вопросы, связанные с поддержкой инвесторов), «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни» (это блок социального развития).

В прошлом году на ВЭФ был организован «Русский рыбный дом». Свои проекты компании отрасли представили президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Fishnews