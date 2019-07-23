23 июля 2019 года

На Северных Курилах появилась новая погранзастава

В Северо-Курильске построили автономный комплекс Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. Застава оснащена современной техникой для охраны госграницы и водных биологических ресурсов.

В торжественном открытии комплекса приняли участие ветеран погранслужбы, генерал-полковник запаса Вячеслав Дорохин, начальник Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району вице-адмирал Роман Толок, глава Северо-Курильского городского округа Александр Серебряков, ветераны-пограничники и местные жители.

Застава может функционировать полностью автономно, сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления. По его информации, комплекс оснащен новейшей аппаратурой и техникой - есть все необходимое для охраны государственной границы и водных биоресурсов, а также для отдыха и комфортного проживания сотрудников с семьями.

Роман Толок отметил, что за последние полтора года на подведомственной территории открыты и другие современные отделения и посты. Еще несколько, по словам главы погрануправления, будут введены в строй в ближайшей перспективе.

Fishnews