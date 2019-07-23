23 июля 2019 года

У охраны заповедников – горячая пора

В заповедниках и национальных парках федерального значения летом традиционно активизировались браконьеры. На ООПТ увеличивают количество рейдов, проводят дополнительные занятия по обучению групп оперативного реагирования.

В Кавказском заповеднике (он находится на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии) подвели первые итоги инспекций в заказнике «Приазовский». Этот заказник передан в ведение ФГБУ в 2019 г. Наиболее массовое явление в «Приазовском» - незаконный лов рыбы и раков. За месяц рейдов и проверок к административным делам были прикреплены вещественные доказательства - 588 раколовок и 26 вентеров. Все материалы направлены в полицию для решений о возбуждении уголовных дел, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию: проводятся совместные рейды с представителями Росприроднадзора, Росрыболовства и других структур.

Усилены меры по борьбе с браконьерами и в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На берегу бухты Ольга - важном районе летнего нагула серых и горбатых китов, месте обитания каланов и ларги - устанавливают радиотехнический пост наблюдения, отметили в министерстве. Этот пост будет выявлять суда-нарушители, представляющие угрозу морским млекопитающим и другим животным. Сотрудники заповедника отмечали случаи незаконного промысла, столкновения китов с крупногабаритными плавсредствами, гибели тюленей и морских птиц в рыбацких сетях.

«Мониторинг оперативной обстановки акватории Кроноцкого заповедника ведется в ходе патрулирования на моторных лодках и наблюдений с берега. Работу порой осложняют непростые погодные условия: шторм, туман», - рассказал заместитель директора по охране Кроноцкого заповедника Владимир Халманов. По его словам, новые технологии станут серьезным подспорьем госинспекторам.

Помимо территории собственно Кроноцкого заповедника, под охраной его сотрудников находятся территории двух других ООПТ: Корякского (на материковой части края) и Южно-Камчатского заказников (на крайнем юге полуострова). В общей сложности это около 1,8 млн га. В обязанности инспекторов входит патрулирование заповедных территорий и акваторий, выявление нарушений природоохранного законодательства, пресечение браконьерства, обеспечение безопасности посетителей на маршрутах и кордонах.

На ООПТ ведут активную работу по подготовке кадров для отделов охраны. В частности, в Водлозерском нацпарке (Республика Карелия) в июле впервые провели производственную практику в оперативной группе «Орлан» с участием студентов Петрозаводского государственного университета. Благодаря системной работе с вузами штат нацпарка пополняется новыми сотрудниками, обратили внимание в Минприроды.

Fishnews