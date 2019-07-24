24 июля 2019 года

Российский краболов отконвоировали в КНДР

Пограничники Северной Кореи задержали сахалинское судно «Сянхайлинь-8» с 17 членами экипажа, сообщают СМИ. По их информации, инцидент произошел еще 17 июля, сейнер находится в КНДР до сих пор.

Сейнер «Северо-Восточной рыболовной компании» следовал из южнокорейского порта Сокчо в район промысла краба в Японском море, пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора организации-судовладельца Виктора Седлера.

Он рассказал, что на судне находилось 17 человек: 15 россиян и 2 граждан Южной Кореи. В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на борт «Сянхайлинь-8» высадились пограничники и отключили все средства связи.

Как выяснилось позднее, судно было отконвоировано в северокорейский порт Вонсан, сообщает корреспондент Fishnews. Связи с рыбаками у руководства компании нет, но 23 июля экипаж смог посетить представитель российского посольства в Пхеньяне. По его словам, капитана, его помощника и двух южнокорейцев поселили в гостинице, остальных держат на борту. В качестве причины задержания сейнера называется пересечение некой «зоны военного охранения» установленной КНДР в 50 милях от берега.

Fishnews