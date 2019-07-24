24 июля 2019 года

Треску Балтики защитили запретом

Еврокомиссия принимает срочные меры по спасению популяции трески в восточной части Балтийского моря. В частности, введен запрет на промысел до конца года.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Вела отметил, что резкое сокращение численности трески катастрофически повлияет на многих рыбаков и прибрежные сообщества Балтики. Поэтому, по мнению чиновника, срочные меры по восстановлению популяции отвечают интересам и самих рыбопромышленников.

Мораторий продлится до 31 декабря 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии. Ограничение касается всех без исключения судов и всех промрайонов Балтийского моря, где обитает значительная часть запаса трески. Ряд стран ЕС уже ввели подобные ограничения ранее.

Ожидается, что в конце года Еврокомиссия и государства - члены союза вновь рассмотрят необходимость долгосрочных мер для спасения популяции трески - на министерской встрече по обсуждению квот на 2020 г. Ученые также предупреждают о других различных факторах, влияющих на запас: уменьшении солености моря, слишком высокой температуре, снижении концентрации кислорода в воде и распространении паразитов.

Для противодействия этим вызовам необходимо разработать отдельные меры, считают специалисты. Последние данные о состоянии восточной популяции балтийской трески указывают на резкое сокращение поголовья. Ожидается, что это может привести к коллапсу, если не предпринять срочных действий.

Квоты восточной балтийской трески сокращались на протяжении нескольких лет - с 65,9 тыс. тонн в 2014 г. до 24,1 тыс. тонн в 2019 г. При этом рыбаки каждый год выбирали всего 40-60% выделенных объемов - в основном из-за недостатка экземпляров необходимого размера (более 35 см). В текущем году суда успели освоить лишь 21% от лимита, отметили в Еврокомиссии.

Fishnews

