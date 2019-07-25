25 июля 2019 года

Рыбаки Приморья взялись за глицимериса

В Приморском крае стали активно добывать глицимериса – двустворчатого моллюска, промысел которого не велся до прошлого года. Ученые предлагают увеличить рекомендуемый объем вылова с нынешних 9,9 тонны почти до 50 тонн.

Биообоснование увеличения объемов рекомендуемого вылова глицимериса подготовили специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Вопрос рассмотрели на заседании биологической секции ученого совета института.

Глицимерис приморский – двустворчатый закапывающийся моллюск, обитающий в прибрежных водах Приморского края от залива Посьета до залива Рында на глубинах до 25 м. Эти моллюски образуют небольшие по площади, но весьма многочисленные устойчивые скопления, причем обычно на одних и тех же местах.

Многолетний мониторинг запасов глицимериса говорит о стабильной численности этого вида, отметил заведующий лабораторией бентоса Виктор Надточий. В 2018 г. общий запас в прибрежных водах Приморья оценили в 3,94 тыс. тонн, а промысловый - в 2,7 тыс. тонн. Основные ресурсы сосредоточены в заливе Петра Великого.

До прошлого года промысел глицимериса в прибрежье края не велся. В 2018 г. рыбаки Приморья добыли примерно 9,3 тонны этого моллюска, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

А в текущем году, по информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, уже в первую декаду июля освоили 72% от рекомендованного объема изъятия. Согласно данным на сайте ТУ, этот объем составляет 9,9 тонны.

Учитывая стабильное состояние поселений глицимериса, специалисты предлагают увеличить рекомендуемый вылов на 40 тонн. По мнению ученых, увеличение добычи не окажет негативного влияния на состояние промзапаса. Однако по достижении рекомендуемых объемов на промысел моллюска нужно будет ввести запрет, подчеркнули в институте.

Fishnews