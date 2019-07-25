25 июля 2019 года

Кету пропустят через Камчатский залив

В Камчатском заливе приостановлен промысел лососей. Такую меру приняла краевая комиссия по анадромным, чтобы обеспечить пропуск поздней кеты к местам нереста в реке Камчатка.

Согласно протоколу заседания, вылов красной рыбы на морских промысловых участках в Камчатском заливе запрещен с 25 июля до особого распоряжения комиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 25 июля до 21:00 ставные невода в Камчатском заливе нужно привести в нерабочее состояние: снять сетные части крыльев и закрыть входные устья ловушек.

Fishnews