25 июля 2019 года

Курировать экономический блок в Росрыболовстве будет Хасан Лихов

Заместителем руководителя Росрыболовства назначен Хасан Лихов. За новым замом в федеральном агентстве будет закреплен блок финансов, экономики и инвестиций.

В соответствии с распоряжением правительства № 1631 от 22 июля 2019 г. заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству назначен Хасан Лихов. Ранее он занимал пост исполнительного директора ФГБУ «Главрыбвод».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, новый замглавы ведомства будет курировать блок финансов, экономики и инвестиций.

Хасан Лихов родился 13 июля 1983 г. В 2005 г. окончил с отличием Академию экономической безопасности МВД России (г. Москва). В 2004-2006 гг. служил в органах внутренних дел МВД России.

С 2006 по 2015 гг. занимал разные должности в Управлении Минюста России по Центральному федеральному округу в Московской области, Департаменте экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК и Департаменте корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России, ПАО «Россети».

Отмечен благодарностью и почетной грамотой Минэнерго России, в 2012 г. присвоено звание «Почетный энергетик». Имеет классный чин действительный государственный советник РФ 3 класса.

Fishnews