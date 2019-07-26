26 июля 2019 года

Колыма сможет добыть больше лосося

Магаданской области дополнительно выделили для вылова 3,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Всего за эту путину регион сможет освоить почти 13 тыс. тонн красной рыбы.

Решение принято в соответствии с рекомендациями науки. Согласно протоколу региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, разрешенный вылов горбуши увеличен на 2,6 тыс. тонн, кеты – на 1 тыс. тонн. Эти объемы зачислены в резерв, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на 26 июля рыбопромышленные предприятия региона освоили 4,7 тыс. тонн лососей.

Fishnews