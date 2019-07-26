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Срок подачи заявок КМНС на лососевую путину – 2020 истекает 1 сентября. Фото пресс-службы правительства региона

КМНС Чукотки подают заявки на будущую путину

Коренные жители Чукотского автономного округа подали уже более 2,5 тыс. заявок на традиционную добычу лосося в 2020 г. Направить обращение можно до 1 сентября.

Всего представители КМНС региона подали 2650 заявок. По их числу лидирует Анадырский район, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Осталось чуть более месяца, поэтому чтобы уложиться в установленные сроки, стоит поторопиться с отправкой заявки. Она должна поступить до 1 сентября. В ней представители коренных малочисленных народов Чукотки могут указывать тот объем вылова рыбы, который считают необходимым», - напомнила начальник регионального управления по делам КМНС Елена Евтюхова.

На анадромные виды рыб, морскую рыбу и морских млекопитающих заявки подаются в отдел Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в Анадыре. На пресноводные виды рыб – в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия. Информация о заявителях, которым будет отказано из-за допущенных ошибок, размещается на сайте СВТУ. До начала сентября есть время исправить недочеты и снова подать заявку.

Fishnews

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НазадМетки: лососьправительстворосрыболовство
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