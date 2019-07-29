29 июля 2019 года

На Камчатке расследуют дело о неучтенном лососе

Камчатские правоохранители обнаружили на одном из предприятий крупную партию мороженой красной рыбы без документов, сообщают в краевой прокуратуре. Возбуждено уголовное дело, ущерб оценили в сумму свыше 15 млн рублей.

Проверку провели на перерабатывающем предприятии в Усть-Большерецком районе. В ходе инспекции силовики нашли более 3,8 тонны рыбы лососевых видов, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. По ее информации, документов, подтверждающих законность добычи водных биоресурсов, не имеется.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов с причинением особо крупного ущерба).

Fishnews