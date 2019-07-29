29 июля 2019 года

Артемию готовят к пастбищной аквакультуре

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) разрабатывают технологию пастбищного выращивания артемии. Первые эксперименты по получению и подселению личинок в природный водоем провели на озере Соленом в Тюменской области.

В полевых работах участвовали сотрудники центрального аппарата и Тюменского филиала ВНИРО. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, ученые определили оптимальную среду для получения посадочного материала и максимальное количество загрузки цист в инкубационные емкости. Кроме того, специалисты изучили выживаемость выпущенной в озеро артемии, взяли пробы зоопланктона и зообентоса.

Ожидается, что результаты этих работ помогут определить оптимальные условия для получения науплиев артемии (личинок в начальной стадии) в береговых установках и последующего выращивания рачка в природных водоемах.

Fishnews